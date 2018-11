Mónica Gutiérrez: "Venimos de un fin de semana de terror y este imbécil sale a jugar con fuego"

Leonardo Greco recibió duras críticas este lunes luego de postear una polémica encuesta en su cuenta de Twitter. El locutorrecibió duras críticas este lunes luego de postear una polémica encuesta en su cuenta de





María Julia Oliván, Gabriela Michetti, Laura Alonso o Mónica Gutiérrez. De inmediato, llegaron las reacciones de las personas involucradas. El animador preguntó a quién salvarías en un incendio y, entre las opciones, eligió aDe inmediato, llegaron las reacciones de las personas involucradas.





La periodista Mónica Gutiérrez fue la que reaccionó en primer lugar desde la red social del pajarito y dijo: "Qué hacemos con este tipo de violencia? Qué piensan chicas? Esto es violencia de género, salvajada o qué?".

Embed Hay un incendio y podés salvar solo a una. — Leonardo Greco (@LeonardGreco) 26 de noviembre de 2018







PrimiciasYa.com, la conductora de "América Noticias", amplió: "En primer lugar me lo hicieron saber porque no lo vi y no lo sigo. Yo no estoy mirando Twitter porque se ha convertido en un canal de odio muy fuerte. Lo que ha hecho este chico supera todos los límites. Además se supone que es una persona con un cierto acceso a los medios. Lo que hizo es una cosa que potencia el odio y con un grupo de mujeres además, y eso es un plus. Yo no estoy dispuesta a dejarla pasar, si vivimos con naturalidad este tipo de agresiones, nos equivocamos. Hay que señalar con todas las letras aquellos que potencian las peores cosas". Y en diálogo con, la conductora de, amplió:

Embed Qué hacemos con este tipo de violencia? Qué piensan chicas? Esto es violencia de género, salvajada o qué? https://t.co/8BUYWhTSwx — Monica Gutierrez (@monigps) 26 de noviembre de 2018







Al ser consultada sobre por qué cree que Greco la involucró a ella, indicó: "Él está activando obviamente para el kirchnerismo , y yo tengo una posición con respeto al kirchnerismo con lo cual no quiere decir que sea macrista. Yo señalo y señalaré un montón de cosas que generaron en el país una cierta división y violencia. Y como soy una persona extremadamente pública, se ensaña conmigo, con otra colega y dos funcionarias".





Luego, remarcó: "Además la violencia simbólica que hay detrás de esto, hay fuego. 'Dejenla que se quemen en un incendio'... Pide eso en un país donde cada 32 horas hay una mujer que muere por violencia de género y muchas de ellas quemadas. Y este pibe se da el lujo de jugar con esto en las redes".

Embed Adelante con el odio Greco! Seguí generando odio! Muy saludable lo tuyo. https://t.co/8BUYWhTSwx — Monica Gutierrez (@monigps) 26 de noviembre de 2018







"No tomaré ninguna medida legal, lo reporto y lo bloqueo como hago con todos que hace este tipo de cosas en las redes. Tengo una responsabilidad personal de no dejar pasar la violencia... Queremos circular por la calle sin miedo, sin violencia...Venimos de un fin de semana que fue un terror donde no hubo ninguna respuesta del sistema en apagar la violencia y ahora viene este imbécil se da el lujo a salir a jugar con fuego. Es una vergüenza", finalizó Mónica.