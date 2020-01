Mónica Gutiérrez al Pepo: “¡Manejabas tomando vodka!”

La Justicia le concedióla prisión domiciliaria a “El Pepo”. La decisión fue tomada por el juez Mariano Cazeaux.

El cantante tropical acusado de doble homicidio culposo y está detenido en su casa de Santos Lugares con una tobillera electrónica.

Recordemos que en la madrugada del 20 de julio del 2019, Pepo chocó y volcó en la ruta cerca de Dolores, en un accidente que le provocó la muerte a su representante, Ignacio Abosaleh, padre de un nene de 7 años, y del trompetista Nicolás Carabajal, padre de una nena de dos y un bebé.

Hoy, en el primer programa de "Crónicas de la tarde" y protagonizó un fuerte contrapunto con Mónica Gutiérrez.

“Lo que dijo Romina Cándia es que manejabas tomando vodka. Que te servía traguitos de vodka y que iban consumiendo alcohol. Y cuando te hicieron la pericia te encontraron rastros de cocaína”, le dijo la ex conductora de América Noticias que hoy trabaja en El Trece.

“Está bien, pero solo tomé unos sorbos. Eso no indica que estaba en un estado deplorable ni que no podía manejar. Diez minutos antes hablé por teléfono con una persona que no manifestó que yo estuviera mal. Entré en el parador Atalaya y nadie manifestó que haya estado mal. (…) Yo no tenía la intención de matar a mis amigos, ni mucho menos”, reconoció.

