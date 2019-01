Mónica Gutiérrez a Jorge Rial: "Si le molesta que yo cubra las inundaciones que él mande a su gente"

Mónica Gutiérrez y Jorge Rial se volvieron a cruzar en Twitter por el tema de las inundaciones que esta vez afectan a la provincia de Chaco. Ya habían tenido un intercambio de mensajes en noviembre de 2018.





rial gutierrez.jpg







Embed Estimada @monigps: nunca te nombre en mi tuit. Ignoraba que el monopolio de la información sobre inundaciones era tuya. Hablaba en general. Juro que la próxima vez que llueva mas de la cuenta te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu sensibilidad. https://t.co/lUOndcNQJV — JORGE RIAL (@rialjorge) 15 de enero de 2019 Embed No hagas viral el odio @rialjorge Te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. Pensalo. — Monica Gutierrez (@monigps) 15 de enero de 2019



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó con Gutiérrez, quien se encuentra en Portugal, ante la repercusión que tuvo el tema en los medios.





"Jorge Rial utiliza su cuenta para potenciar una campaña de odio y no sé por qué lo hace. Otra vez vuelve con el tema de las inundaciones. Yo tengo en claro que esto está orquestado y organizado hace más de dos años. Esta vez no me nombra, pero es claro que el mensaje viene en el mismo sentido. Yo nada más le advertí que no soy tonta. Esto lo va a dañar a él que está usando sus redes con fines que él sabrá cuáles son", comentó la periodista de América.









Y fundamentó: "Si le molesta (a Rial) que yo cubra las inundaciones que él mande a su gente y le pida a la dirección del canal para cubrirlo. Yo no estoy trabajando en este momento y la verdad que esto es una utilización de la cuenta para potenciar una campaña, me queda clarísimo. Que haga lo que quiera, no tengo nada contra él, sí le hago saber que yo lo tengo en claro. Estamos en el mismo canal y estas cosas no se hacen".









"Yo siempre cubrí las inundaciones con todos los gobiernos, hace años. Me molesta que una persona utilice su cuenta de redes sociales para potenciar una campaña que es de odio. No está en mis planes polemizar con un conductor que trabaja en el mismo canal pero no me gusta que me agarren de tonta", finalizó Mónica.





