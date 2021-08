Quién es Carmen González, el nuevo y juvenil amor de Andrés Nara

El último registro amoroso de Andrés Nara era Pamela Acosta, con quien estuvo de novio hasta hace 3 meses pero la relación no dio para más.

El papá de Wanda y Zaira Nara se puso de novio hace una semana con una modelo marplatense llamada Carmen González y la cosa parece ir muy en serio.

"Me pelee con Pamela hace 3 meses, intentamos y no dio, nos separamos. Definitivamente. Cada uno realiza su vida. Me tomé un tiempo prudencial y después conocí a una chica que me había impactado", le contó Andrés Nara a Primiciasya.com.

Y agregó: "Ella tiene un perfil bajo, sus papás eran empresarios, fallecieron, ella no necesita vivir de los medios. Estamos saliendo, de novios, hace una semana, ella es de Mar del Plata y yo estuve allá, con ganas de seguir, es oficial. Se llama Carmen González".

Antes de finalizar el romance con Pamela Acosta, Andrés manifestó sus ganas de volver a ser padre: "Yo vengo diciendo hace tiempo que estamos en búsqueda y ahora, aparentemente, hay un atraso de pocos días".