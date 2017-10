Mónica Farro se reencontró con Juan Suris

El pasado miércoles, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca ordenó la libertad de Juan Ignacio Suris, preso en la cárcel de Saavedra desde enero de 2014 por una causa relacionada con la emisión de facturas truchas. Dos días después y, tras pagar una suma de 475 mil pesos, el hombre recuperó su libertad mientras espera otros juicios.

"Fueron años muy angustiantes. Por ahí a las doce de la noche arrancó viaje hasta Bahía Blanca porque hasta el mediodía no lo liberan, así que llegaría bien. Yo tengo hasta sus documentos. No sé, no sé... hasta hace un rato me temblaban todo el cuerpo", manifestaba al respecto Mónica Farro.

Finalmente, los tortolitos se reecontraron y la vedette uruguaya compartió el momento en Instagram.

"X fin AMOOOOOOOOR después de tantos años llegaste!!!!! Siiiii", expresó la rubia en la red social.

Mirá!