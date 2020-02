Mónica Farro rompió la veda y declaró: "Sol Pérez es mala persona"

Después de la pelea desatada en la zona de camarines en el mes de enero, Sol Pérez y Mónica Farro hicieron una tregua propuesta por el productor de la obra, Guillermo Marín, con fecha de vencimiento en marzo del 2020.

La intención de la compañía era conservar a ambas en el elenco siendo que además comparten muy poco en escena.

Sin embargo, ese pacto de silencio previsto y esa veda entre las partes se rompió esta tarde en una entrevista que Mónica brindó al programa "Que valga la pena" que conduce Gonzalo Vázquez en Radio Brisas de Mar del Plata.

"Puede que Sol se haya reído de que me quedé cortada con la letra. Igual si te reís de que una compañera se quedó media cortada con la letra no sos buena persona... pero ya lo sabemos. La creo capaz de eso", dijo Farro en la charla con el también periodista de "Intrusos".

"Es lo que pienso, y lo sé de antes. Esto es mínimo. Ya tuvo bastante en contra mío", agregó la uruguaya.

Recordemos que el conflicto entre ambas comenzó en los ensayos y la poca relación se mantuvo hasta promediar la temporada teatral.

La obra sigue en le puesto cinco de las mediciones en la ciudad balnearia y es una de las comedias que anduvieron bien pese a la crisis financiera.

"La creo capaz de reírse de eso, como no hablo con ella no sé, tampoco me interesa mucho", finalizó Farro.

