Mónica Farro respondió a las agresiones que recibe: "Me da mucha pena esa gente"

"Yo me pregunto si alguien no te banca o no le gusta tu vida o cómo sos. ¿Por qué se molesta en escribirte un mensaje o seguirte o prestarle atención a tus fotos? Después están los hombres que quieren denigrarte somo ser humano ya ni como mujer jajaja (me hacen reír)", añadió.





"Yo pienso! Tendrán una vida pobre? Serán inseguros/as? Qué quieren demostrar rebajando a alguien o insultando por una red social? Realmente me da mucha pena esa gente", reflexionó la charrúa.





Y cerró segura de sí misma: "Yo soy así, amo ser así, me quiero, me cuido, me mimo, jamás necesitaría rebajar a una mina porque sí, o a un tipo. Los que comentan cosas malas mírense al espejo y pregúntense si son felices que lo dudo besitos, bendiciones y luz para ustedes".