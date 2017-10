Mónica Farro no sabe si "gritar" o "llorar de alegría": ¿Qué le pasa?

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca ordenó la libertad de Juan Ignacio Suris, preso en la cárcel de Saavedra desde enero de 2014 por una causa relacionada con la emisión de facturas truchas. Ahora, el hombre, Suris deberá pagar 475 mil pesos para obtener la libertad y esperar en esa condición los dos juicios que enfrenta.

Este miércoles, Mónica Farro, pareja del ex recluso, se refirió a la noticia en su ciclo radial Algo para contar.

"Le dieron la libertad a Juan Suris. Me llamó hace un ratito y me leyó la resolución del juzgado. Esto lo esperábamos para hace un tiempo, pero se atrasó un poco. La Justicia se sigue equivocando y se van a hacer las actuaciones porque estos días él estuvo secuestrado. Hasta que no pase y no lo tenga en frente no lo voy a poder creer", arrancó a contar, con mucha emoción.

"Fueron años muy angustiantes. Por ahí a las doce de la noche arrancó viaje hasta Bahía Blanca porque hasta el mediodía no lo liberan, así que llegaría bien. Yo tengo hasta sus documentos. No sé, no sé... hasta hace un rato me temblaban todo el cuerpo", manifestó luego.

"Cuando él me llamó yo estaba al aire y le digo: '¿No sabés que estoy en vivo?' Me pidió que saliera del estudio porque me quería contar algo. Estaba contento. Por suerte nunca se bajoneó. Hay algunas cosas para arreglar así que posiblemente mañana pueda salir de la cárcel", agregó.

"No sé si gritar o llorar de alegría. Tengo un día largo hoy. No me lo creo hasta que no pase. Desde el 25 es como que todos los días estaba esperando la llamada del Servicio Penitenciario. Estaba más ansiosa yo que él", concluyó Farro.

