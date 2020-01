Mónica Farro habló tras el escándalo: “Nunca le quise pegar a Sol Pérez”

La semana pasada estalló la bomba de la pelea entre Mónica Farro y Sol Peréz. La ex chica del clima había acusado que su compañera de elenco, de la obra “20 millones”, le había querido pegar en los camarines.

Mónica Farro en “Intrusos”, América, salió a aclarar todo. La rubia desmintió los dicho de su compañera tanto que le quise pegar como que todo surgió por culpa de un vestido ni por problemas de cartel.

“Siempre fue una relación muy normal desde los ensayos. En la última semana no me saludó y yo me sentí mal, le pregunté al stage manager si le preguntaba o hacía oídos sordos y me dijo que le pregunte”, relató entonces contó que fue y le preguntó qué le pasaba. “El jueves, después de la primera función, bajé al camarín y -gracias a dios no la increpé- y siempre hubo gente adelante. Le pregunté ´Che Sol, ¿Querés hablar de algo, tenés algún problema, necesitas decirme algo? Eso que yo hice como ser humano, no está mal preguntarle a alguien que te cruzas todos los días si tiene algún problema o quiere hablar de algo. Ahí empezó todo”, reveló.

“Nunca le quise pegar, ni hubo ni un zamarreo”, enfatizó la vedette “Sí vos estás insultando a las personas que más quiero y yo estoy sentada en un sillón, mi reacción va a ser pararme y le dije ´no te metas con mi gente´, y me di vuelta no se si tuve a la virgen de Guadalupe o que, y le dije a Carmen (Barbieri) que justo estaba ahí que no le iba a pegar”, dijo Mónica que contó que Sol en ese entonces le decía que “le pegue si se animaba”.

“Yo estoy bien porque soy una mujer fuerte e inteligente, pero me siento muy contenida”, expresó llorando ya que afirmó que no puede contar todo ya que el productor de la obra -Guillermo Marín- les pidió que no sigan con el escándalo.

Mónica contó que quiso salir a hablar porque no quiere quedar “como una violenta” ya que vivió violencia hace unos años y no la pasó bien. La vedette fue víctima de violencia de género durante 4 años, mientras estaba en pareja con el productor Jorge “Negrito” Luengo.

