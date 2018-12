Mónica Farro: "En el Bailando se cagan en la mujer; yo tenía un ojo negro, la boca rota y ellos se reían "

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





María del Cerro, que confesó haber sido abusada cuando tenía 11 años, PrimiciasYa.com y recordó su paso por el "Bailando" entre los años 2008 y 2011 en donde estaba en medio de una relación tormentosa con Jorge "el Negrito" Luengo, productor de Ideas del Sur. En medio de la conmoción por el valiente testimonio de, que confesó haber sido abusada cuando tenía 11 años, Mónica Farro dialogó en exclusiva cony recordó su paso por elentre los años 2008 y 2011 en donde estaba en medio de una relación tormentosa con, productor de

"Yo el programa no lo miro pero sí me llegan todas estas cosas que defienden en la pista a la mujer y creo que es una burla total a la mujer, se cagan en la mujer. Se burlan de nosotras, es una falta de respeto total teniendo en la pista episodios de violencia y después en el control un golpeador que yo lo vengo denunciando hace seis o siete años, que nunca me creyeron. Nunca estuvieron de mi lado en cierta forma ahí adentro", recordó Mónica.







"Hoy sí tengo el colectivo de mujeres, tengo abogados a que me están incitando a que denuncie, que la denuncia se puede hacer después de todos estos años y más hoy con cómo se vive el tema de la violencia, abusos y lo que está pasando".





"Estuve en el Bailando desde el 2008 al 2011 y el 2011 fue mi peor año, mi deterioro físico y mental fue demasiado, había bajado casi diez kilos y estaba muy mal psicológicamente. Estaba mal en mi casa y también en la productora Ideas del Sur, donde Marcelo Tinelli sabía, Pablo Prada sabía, y Hoppe sabía. Todos los que estaban ahí de la situación que teníamos de violencia. Me decían: ' Ay pero él va arañado ' . Obviamente las mujeres aprendemos a defendernos después de que nos cagan a palos muchas veces", reflexionó sobre lo que le pasó en el certamen que conduce Tinelli.

Y apuntó sobre sus vivencias en el programa y su tormentosa relación con Luengo: "Tengo el recuerdo de una de las veces que Prada vino a mi camarín a pedirme que deje de ser problemática y quilombera porque la situación ya no daba para más. Y la gala siguiente me sacaron del Bailando pero tuvieron el tupé de poner a esta persona como figura y sex symbol a bailar, Jorge Gabriel Luengo, que ya no me da miedo nombrar a nadie porque todo lo que me hicieron perder en cuanto a trabajo y lugares ya los perdí hace siete años y nunca más volví".





"Hoy no tengo miedo y no me importa nada. Todos ellos se reían de esta situación, que era mediática, pero eran engaños y golpes y ellos se reían. Nunca me apoyaron en absolutamente nada. Fue muy duro para mí, por cada arañón que él tenía en el cuello yo tenía un ojo negro, la boca rota y los brazos todos mordidos. Porque él me mordía, me golpeaba, me daba cachetazos muy fuertes donde me desmayaba y siempre todo era mi culpa", comentó la actriz y conductora.







"Nunca nadie estuvo conmigo y se preocupó por mi salud, todo lo tomaron como un chiste porque decían que era depresiva, cosa que jamás fui y nunca me mediqué para la depresión, nunca tuve esa enfermedad gracias a Dios".





"Hoy me siento fuerte porque la gente me cree y me siento apoyada. Cada vez que esta persona aparece en la televisión hay una catarata de tuits acusando por qué sigue estando esta persona ahí cuando fue denunciada por mí y alguna otra persona del Bailando fue denunciada por agresión verbal. Él también golpeaba a su ex novia bailarina, Andrea", puntualizó la uruguaya.

"Creo que lo que están haciendo en la pista desde hace unos años el cuanto a la no violencia o NiUnaMenos y ahora todo esto que está pasando es una falta de respeto a las mujeres teniendo un golpeador en el control, lo tenían que haber sacado hace rato de ese programa y de Ideas del Sur. Él se tenía que haber quedado sin trabajo, no yo. Antes tenía miedo y me amenazaban por teléfono con llamados anónimos para que no hable. Hoy no me importa nada. Yo creo que esta persona no va ir presa pero ojalá algún día el repudio social sea tan grande que esta persona tenga que irse del país. Yo voy a ser extranjera toda mi vida pero hoy piso fuerte, tengo mi nombre y no soy la misma pelot... que fui del 2008 al 2011 en ese certamen y en esa relación que duró de 2008 al 2012, que fueron 4 años de tortura psicológica, mental y física", finalizó Farro.





