Mónica Farro desmintió separación con Leandro Herrera: "Estamos viviendo en casas separadas muy tranquilamente"

Hace unos días, Mónica Farro había revelado que canceló el divorcio que tenía en marcha con Leandro Herrera y que estaban reconstruyendo la pareja. Pero en las últimas horas, se dijo que el escenario habría cambiado.

Fue Carlos Monti quien informó en “Nosotros a la Mañana” que la pareja se separó de manera definitiva y Herrera se llevó sus pertenencias de la casa de la modelo. Una publicación de la vedette y actriz también despertó la atención de sus seguidores y parecía confirmar la ruptura pero ella salió al cruce.

Mónica publicó un tik tok que generó mucho revuelo. En dicho video, se la oyó decir: “Escuchame una cosita, querido, ¿vos me bien a mí? ¿Vos creés que yo voy a andar atrás tuyo? Andá a lavarte las patas. Y si tenés ganas, lávate el ort… también”.

Rápidamente se relacionó dicho video con la que sería su ex pareja pero la modelo se mostró enojada en sus historias de Instagram. Ante la viralización del tik tok, aclaró por la difusión de noticias sobre su relación: “Antes de publicar, estaría bueno preguntarle a la protagonista”.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Farro señaló: "Dijeron un montón de pelotudeces, Leandro el viernes no se llevó ningún mueble de acá porque se lo llevó hace dos meses cuando decidimos vivir en casas separadas. y el Tik Tok que yo hice no está referido a nadie, ni a él ni a nadie que me quiere levantar. Es una mentira lo que dijeron".

"Estamos viviendo en casas separadas muy tranquilamente. Las mentiras no están buenas, no me gusta que jueguen con la gente porque mi vida tiene mucho valor para mí. Además el tik tok lo hice al lado de Leandro y nos cagamos de risa, es para que la gente lo copie y se divierta", cerró Mónica.

