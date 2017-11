Mónica Farro apuesta a una nueva relación: "No lo miré antes porque respetaba mucho a quien era mi pareja"

Mónica Farro concluyó su noviazgo con Juan Suris hace casi un mes, pero ahora vuelve a apostar a una nueva relación.

La vedette confirmó su romance con Leandro Herrera, quien es su personal trainer y ahora su pareja.

"Yo lo conozco hace dos años, después se unió a mi grupo de amigos hace casi un año y medio, y en realidad nos conocemos desde ese lugar. Hace unos días dijimos probemos desde otro lugar, no nos conocíamos como hombre y mujer. Mi grupo de amigos se compone de 5 o 6 personas, él forma parte de este grupo donde siempre nos reunimos en mi casa, hacemos cenas, mateadas, salidas al teatro... Eso hace que tengamos una amistad y no sea solo relación de profesor y alumna. Yo ahora estoy soltera y él también, es un chico atractivo y dije '¿por qué no podemos probar?'", le contó Farro a PrimiciasYa.com.

Embed Con @andressblancoo q X fin salio un viernes jajajaja @gabyfigue01 cuanto hace no te veía, @cecilia.l.oviedo2015 como todos los viernes jajajaa Una publicación compartida por moni farro (@moni.farro) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 3:05 PDT





Y luego aclaró: "No lo miré antes porque respetaba mucho a quien era mi pareja, Juan Suris. Nunca tuvimos nada pese a que se dijo en un momento que pasaba algo entre nosotros pero no estábamos juntos, ahora sí lo estamos. Faltaba una parte que era la sexual, para diferenciar nuestra relación y se dio ahora".

"Él tuvo sus cosas durante este tiempo, yo lo sé porque nos contábamos todo en el grupo que somos de amigos, pero nunca tuvo nada serio. Es una de las personas que me contuvo durante todo este tiempo que yo estuve mal por Juan", destacó.

Farro destacó que por ahora no hay títulos para la relación que mantiene con el apuesto muchacho: "Apostamos al día a día. Hay mucho compañerismo que es lo que necesito hoy por hoy, pero amor todavía no, eso se dará con el paso del tiempo. Ahora hay piel pero más allá de todo hay entendimiento. El amor se irá construyendo de a poco. Yo soy una persona que viene lastimada hace años en el amor y no le será fácil que yo me entregue al amor".

"Por ahora no le puedo poner un título, y empezamos a encontrarnos el 20 de octubre, pero no puedo decir que somos novios, es mi compañero. Uno necesita tiempo y el tiempo lo dice todo. Por ahora hay mucho cariño", finalizó Mónica.

Embed Una publicación compartida por moni farro (@moni.farro) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 9:57 PDT

Embed Noche #Haloween @shokobaok otra noche genial con @trainerlean @doberman662009 @andressblancoo @cecilia.l.oviedo2015 y Antonela. Gracias @juanfsomoza como siempre un gran anfitrion Una publicación compartida por moni farro (@moni.farro) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 7:35 PDT