Mónica Antonópulos se casó en secreto con Marco Antonio Caponi: la foto del civil

Mónica Antonópulos sorprendió en las últimas horas al revelar que se casó en secreto con Marco Antonio Caponi, padre de su hijo Valentino, durante la pandemia.

Tras cinco años de estar en pareja, los actores decidieron dar el paso del "sí" en el más absoluto secreto ya que ni sus familiares lo sabían y no llevan anillo de casados.

“Nos hemos casado en plena pandemia con Marco. Lo menos romántico que hubo. Nunca salió a la luz, no lo había contado y nada como nos imaginamos en la vida", contó la actriz en diálogo con Radio Mitre.

Y explicó: “Fue cero romanticismo. Con los pañales, con barbijo pero así nos encontró, humanos. Los dos hemos sido personas con miedo al compromiso pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo Camilo (fruto de su relación con Coraje Ávalos) también entró en su vida, no sé quién no tiene al compromiso".

“El casamiento también fue así. Más o menos. De repente nos encontramos, lloramos y estábamos desbordados de romanticismo, fue lindo también festejar un poquito", agregó Mónica.

Y contó cómo fue la ceremonia bien íntima: "Fueron los testigos fueron nada más y después les avisamos a los demás. Y cómo no nos avisaron empezaron a decirnos. Fue como nosotros mismos. De la nada, todo, no tenemos grises. Después nos dimos cuenta que deberíamos haber invitado alguien. Solo llegamos a casa, y abrazar a nuestros hijos. Y avisarle a los padres de cada uno".

"El compromiso es diario. Cada vez que uno se levanta a hacer una mamadera a las seis de la mañana, ahí está el compromiso. Me dicen que muestre el anillo, no tengo anillo, no tengo nada (risas)", cerró la actriz.

Tras hacer pública la notica, Mónica mostró el jueves en Instagram la imagen del momento del casamiento con una profunda reflexión: "No sé quien está detrás del pañal blanco con quien me case, espero que sea @marcoacaponi. Aunque no parezca los testigxs estaban muy emocionados al igual que nosotros".

"Ni príncipe y mucho menos princesa. Lejos de lo que alguna vez imagine. Pero acá estamos, re confirmando el equipo. Parte de los jugadores nos esperaban en casa . Viva el amor en tiempos de pandemia. Queres prueba de humanidad ? Amor amor y sobre vivir", finalizó.