"La Mona" Jiménez reapareció en tevé después de 10 años y contó que sufrió bullying por su apodo

"La Mona" Jiménez reapareció en tevé después de 10 años el domingo en "La peña de morfi", Telefe, y contó cómo fueron sus inicios en la profesión, influencias musicales y admitió que sufrió bullying por su apodo.

“A los 10 años me metí en un ballet folclórico y estuve hasta los 13. Fui segundo bailarín de malambo, pero dejé porque no me gustaba que me dijeran La Mona. En el barrio me decían así y a mí me dolía porque yo quería ser Tarzán, ese era mi sueño", indicó el cuartetero.

Y recordó: "Tenía mi árbol en la casa y de ahí le tiraba flechas a la gente del barrio que pasaba. Un día me dijeron ‘vos sos Tarzán, el rey del barrio’. Pero después me decían La Mona y es una injusticia… Mirá la pinta que tengo. ¿Qué tengo que ver con un mono, hermano? Mirá qué lindo muchacho soy”.

Y amplió sobre el bullying que padeció de chico: “Papá me regaló una guitarra eléctrica e hice un grupo de rock. Dejé de bailar folclore porque cuando caían los muchachos, que subían por la tapia de la casa y me gritaban: ‘¡Mona, sacate esa bombacha que vamos a jugar al fútbol!’ Entonces, un día llegué a mi casa, me saqué la ropa, la bombacha, las botas y nunca más bailé folclore”.

“Lo que pasaba es que venía una chica, yo le decía que me llamaba Juan Carlos y de atrás venían los otros y decían: ‘¡Mona, venía a jugar al fútbol!’ A los siete años ya me decían La Mona… Después de estudiar guitarra durante tres años, se la cambié a mi hermano por un rifle de aire comprimido y nunca más volví a tocar la guitarra. Después empezaron a buscar un cantante en Cuarteto Berna, me presenté y me eligieron”, explicó el cantante.