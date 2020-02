La Mona Jiménez deberá ratificar en tribunales la paternidad de Natalia Taddei

El próximo lunes 2 de marzo, el cantante cuartetero deberá asistir a los tribunales de Córdoba. La Justicia lo obligó a ir personalmente ya que no puede reconocer a su hija con un simple escrito presentado a través de su abogado.

A través de un escrito presentado por su abogado, Carlos La Mona Jiménez reconoció la paternidad de Natalia Taddei. El hecho sucedió hace dos meses y ahora la Justicia de Córdoba le pidió al músico cuartetero que asista en persona a ratificar que es el padre dado que no puede hacerlo únicamente a través de un documento.

La fecha estipulada es el lunes 2 de marzo a las 11 en los tribunales de Córdoba.

La información fue confirmada por el abogado de Natalia Taddei, Alberto Domínguez, quien añadió en charla con este portal: "Lo obligaron a ir personalmente. No podía decir que era la hija con un simple escrito que presentó el abogado".

En su reconocimiento, La Mona afirma que "no sabía de la existencia de Natalia", pero en el juicio de paternidad en el fuero familiar terminó reconociendo a la mujer como su hija.

Una vez reconocida la paternidad de forma presencial, el músico deberá enfrentar un juicio civil millonario que se presentará la semana próxima.

"Ronda los 100 millones de pesos por la total desatención que le hizo durante 40 años", explicó a Primiciasya.com el abogado de Natalia.

Aparentemente, el músico no tendría conocimiento de que le espera una demanda civil millonaria.

Por su parte, Natalia dijo a este portal que "ahora sí yo tengo un papel. Esto viene de hace unos meses ya. Este año fue muy movilizador para mí porque conocí a mi abuela, la resolución del juez donde él reconoce que soy su hija...".

Y destacó: "Pero lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como del otro lado no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación donde llegamos a esta instancia".

