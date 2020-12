El momento más duro en la vida del Puma Rodríguez: “Después del trasplante de pulmón, tuve miedo de quedarme ciego”

El 18 de diciembre de 2017, José Luis Rodríguez, mejor conocido en el mundo del espectáculo como El Puma, se sometió a un doble trasplante de pulmón.

En una entrevista con Gonzalo Mihail, en el podcast “Desgracia”, el artista definió ese momento de su vida como un “volver a nacer”.

El Puma detalló que fue en dos ocasiones a la clínica con la esperanza de recibir un trasplante. La primera vez, los médicos tuvieron que echarse para atrás debido a que no era compatible con el donante.

“Recibimos un primer llamado y estuve 14 horas en ayunas esperando para entrar al quirófano. Cuando parecía que todo estaba listo, llegan los doctores con caras tristes, me dicen que no están seguros del trasplante. Y le respondí ‘si tienen un por ciento de duda, mandame para mi casa'. Afortunadamente, el segundo llamado salió todo según lo esperado y me llenó de felicidad”, recordó.

LEER MÁS "El Puma" José Luis Rodríguez se quebró al aire al hablar de su salud: "Estuve 45 minutos luchando por mi vida"

El artista precisó que la recuperación no fue fácil. “Estuve tres meses internado porque tuve algunas complicaciones. Yo me apunté en todas. Tuve una bacteria en las fosas nasales. Fue algo terrible. Me tomaron muestras en la nariz para practicarme una biopsia. Necesitaban saber si era cáncer lo que tenía o no. Y me dio miedo porque podía perder la nariz y, tal vez, quedarme ciego. Fue un susto tremendo el que pasé. Gracias a Dios, fue todo positivo”, describió.

Por último, El Puma contó que espera algún día poder encontrarse con la familia del donador. “Quisiera conocerlos personalmente porque voy a estar agradecido por toda mi existencia con ellos”, concluyó.

LEER MÁS Susana: "Todos los venezolanos tienen trabajo; no sé cómo hacen, pero hay trabajo"