El momento en que La China Suárez conoció a Félix, el hijo de Sofía Sarkany

La diseñadora Sofía Sarkany, hija del empresario del calzado Ricky Sarkany, murió en marzo con apenas 31 años por un cáncer de útero que le había sido diagnosticado en 2018.

Eugenia "La China" Suárez, una de las mejores amigas de Sofía, la recordó con gran cariño mediante dos tiernas fotos que compartió a través de sus stories de Instagram.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, escribió La China Suárez un día después de la muerte de su amiga.

Semanas más tarde, la actriz viajó a Miami con sus hijos fruto de su relación con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia, para conocer a Félix, el hijo de Sofía, al cual había dado a luz días antes de su muerte. Y el recuerdo de su amiga vía redes siempre estuvo presente.

En las últimas horas, Violeta Sarkany, una de las hermanas de Sofía, compartió en las redes la imagen del día en que La China estuvo con el pequeño hijo de su amiga en Miami. Arrobó a la actriz, con quien tiene un gran vínculo, quien también compartió la historia. Muy emotivo.