La modelo que confesó que estuvo con dos jugadores de Boca porque le pagaron 500 dólares cada uno

La modelo Calu Pulig -ex del fallecido Santiago Bal- pateó el tablero con escandalosas confesiones sexuales que involucran a jugadores de Boca.

“Estuve con tres jugadores de Boca, dos de ellos me pagaron 500 dólares cada uno”, dijo en una entrevista picante que se puede ver en EloPodcast.com. “Con el tercero estuve por placer, porque era un bombón, un bebé”, agregó la modelo, que evitó dar nombres, pero que no dudó en dar algunas pistas de quiénes serían los involucrados.

“Estuve con dos futbolistas de Boca por separado, eso fue en distintos días, me pagaron 500 dólares cada uno. Esas fiestas se hacen en casitas que usan de bulos, había otros futbolistas también”, dijo. Y dejó algunos datos, ante la repregunta que le hizo el podcaster Elias Kier Joffe. ”Los dos están casados y con hijos. Uno tiene treinti pico y el otro está llegando a los 40. Pero yo quedé enloquecida con el más chico, que hoy tiene 22, en esa época tendría 20. Con él lo hice por placer en otro lado. No me ofreció dinero. En Instagram me siguen jodiendo con él. No sé cómo se enteraron. Es un muñeco, divino. Está para darle toda la noche”, lanzó.

Como si fuera poco todo esto, Pulig dijo que también hubo un tiroteo con Maxi Lopez, ex de Wanda Nara, vía Instagram: “Cuando lo encuentre, me lo como”, expresó, entre risas, en una entrevista que se puede ver completa en YouTube. ”Estuve en Barcelona en el 2019 y me ofreció pasajes para ir a Italia, creo que está de novio, pero dijo que él se arreglaba igual. Me mandó fotos haciendo “fuck you”, que yo le pedí especialmente porque no creía que era él. Al final perdí mi cuenta de Instagram porque me lo hackearon y no lo pude ver”, se lamentó, pero no pierde las ganas de ese encuentro.

Pulig también se refirió a su breve (¿ficticio?) romance con Santiago Bal. “Era un caballero, nunca me acosté con Santiago Bal, ni sexo oral, nada. No sé cuántos años tenía él. Era un hombre serio, me ayudó a entrar al teatro, muy buena gente. Fue como un abuelo para mi. Nos dimos un piquito una vez. Él necesitaba compañía, estaba muy solo”, dijo. Y admitió que también que hizo dos vídeos eróticos para Playboy. “Un tipo me dijo que si me acostaba con él, me iba a dar un protagónico. Resulta que era el tiracables, al final lo echaron de la producción. Mi mánager lo cagó a trompadas”, expresó.

La ganadora del reality "Quién se Quiere Casar con Mi hijo”, conducido por Catherine Fulop, que se emitió en Telefe en el 2016, defendió su postura de aceptar dinero por parte de los hombres que la quieren conquistar: “Algunas te dicen: ¿Cómo te vas a acostar con tal por estar en algún lado? Y yo les respondo: ¿Y vos que te acostaste con tantos pelotudos por nada? Si viene un tipo, y me dice: ‘Mirá, entrás a algún lado, que es un lugar groso, firma acá, pero después te tenés que acostar conmigo’. Bueno, cuándo, dónde y a qué hora nos vemos, porque a mi me sirve. Yo he tenido ex novios que me cagaban con Dios y Maria Santisima y me acostaba por nada con esos infelices”.