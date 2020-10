Tras el mito de los silbidos en los Martín Fierro, Natalia Oreiro y Florencia Peña hablaron de todo en un vivo

Luego del lanzamiento de su nueva plataforma multicontenidos, FDEFLOR, Florencia Peña realizó un vivo para sus seguidores desde su cuenta de Instagram.

Con un clima distendido, entre risas y mucha actitud, Florencia recibió a Natalia Oreiro y juntas charlaron un largo rato de sus historias, de las novedades de su nuevo proyecto y de la necesidad de reinventarse permanentemente.

Hace unos atrás, se corrió el rumor de la enemistad entre Flor y Nati Oreiro.

Durante la entrega de los Martin Fierro en 2007, Oreiro había sido elegida mejor actriz mientras ella agradecía se escuchaban silbidos que venían de la mesa de Flor.

Una vez que bajo del escenario, se dijo que Natalia lloró mucho. Hoy, parece que toda esa rivalidad quedó atrás y pudieron compartir un vivo en Instagram juntas.

LEER MÁS Natalia Oreiro, conmovida por la muerte de su vestuarista y amigo

"Soy de las que creen que las crisis son oportunidades. Sentí que esta pandemia, donde dejé de trabajar y perdí a mi papá, era el momento de hacer lo que siempre quise. Yo siempre fui muy productora de mis cosas, así que creamos esta plataforma y me encontré con mucha gente hermosa que ha creído en esto. Una de las cosas que hice fue asociarme con Las Oreiro,y por eso mi invitada. Las dos tenemos muchas cosas en común: nos casamos con músicos, empezamos de chicas en el medio, entendemos que siempre hay que reinventarse", expresó Peña a modo de presentación.

Luego apareció Oreiro con un fondo de flores, la actriz empezó a amar las redes sociales, antes de la pandemia no era muy activa.

Durante el vivo, la uruguaya habló sobre su marca y dijo: "Hace dos años que no estoy en la marca. Es un proyecto que amo mucho, pero al estar tanto de viaje y con muchas grabaciones es difícil ponerle la atención y energía que merece. Cuando mi hermana me contó de esto me alegré mucho porque me encantás. Me parecés una mujer auténtica, que te reinventás constantemente, que te gusta compartir tu universo. Nos has ayudado a muchas mujeres en distintas situaciones y siempre tuve empatía con vos en cómo te reponés ante situaciones difíciles. Así que es un honor poder acompañarte".

¡Mirá el live completo entre Flor Peña y Natalia Oreiro!

LEER MÁS Finalmente se supo de quién es la mansión en la que vive Florencia Peña