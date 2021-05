El misterioso tweet Luli Salazar dedicado a Luis Miguel

El que sólo se ríe, de sus picardías se acuerda, dice el refrán. Y parece que a Luli Salazar le cae como anillo al dedo esta frase. Al menos eso transmitió en el mensaje 2.0 destinado a Luis Miguel.

Sucede que el lunes por la noche Luciana se puso al día y miró el quinto episodio -estrenado el domingo- de la segunda temporada ¨Luis Miguel, la serie¨ que puede seguirse a través de la plataforma de streaming de Netflix. Que dicho sea de paso, la está rompiendo y se encuentra entre las series más vistas en Latinoamérica.

¨Jajaj viendo el episodio 5 de la segunda temporada de Luismi y vocaliza con el ruido de la moto, me trajo un lindo recuerdo¨ posteó misteriosa Luli Salazar, generando más curiosidad aún dado que hace años ella misma había calificado al astro mexicano como ' el mejor amante de su vida'. Así ella había dado a entender que entre ellos dos habría existido una amistad con derecho a roce.

Claro que sus más de 1,4 millones de seguidores comenzaron a hacerle comentarios de todo tipo. "Ahora Luismi la llevó en moto", "La que sabe, sabe", "Jajaja, ¿sonó como una moto?", o "Ahora quiero saber" fueron apenas un puñado de mensajes que le dejaron a Lulipop en su tweet.

Recordemos que en 2006, Luciana negó ser la causante del divorcio entre el sol mexicano y Aracely Arámbula, la actriz mexicana y madre de dos de los hijos de Micky, Miguel y Daniel.

En tanto, fue la mismísima Salazar quien afirmó en una nota a la revista Paparazzi allá por 2018 haberlo conocido y entablado una relación con él. "Lo conocí en una cena que hizo Marley, éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital", comenzó explicando.

Al tiempo que siguió: "Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires, y antes de juntarnos nos juntamos todas, que fuimos todos juntos con Marley, y me acuerdo que todas empezaron a decir 'bueno, ¿a vos te gusta?, ¿a vos te gusta?', y yo fui la única que dije 'sí, a mí realmente me gustaría'. A todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás".

Y ya hacia el final de la nota reconoció que "éramos muchos, era mucha gente. Y nada, fue lindo conocerlo, yo quedé con una buena relación con él y nada...", dijo, entre risas. "¿Esa buena relación fue solo acá, o viajaste alguna vez, o algo?", le preguntaron. "Mejor no hablemos", respondió ella, y, segundos más tarde, agregó: "Esas cosas no se cuentan".