El misterio de la mochila de Esteban Lamothe

Dolores Fonzi y Esteban Lamothe, son dos de los protagonistas de Puerta 7, la nueva serie de Netflix, y en ese marco visitaron el ciclo de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano", que actualmente conduce Florencia Peña.

El actor contó sobre le misterio de su mochila donde guarda absolutamente todo lo importante de su vida.

"No sé, tengo muchas cosas dentro de la mochila. Tengo todo, todo, todo, todo...", repitió el actor.

"Si se me pierde la mochila me muero. Tengo pasaporte, medicamentos, cosas que no puedo decir, ropa, ropa interior, medias, botella de agua... Me pasó un montón de veces de no saber donde estaba porque la pierdo bastante seguidor. Pero la encuentro siempre por suerte", y agregó.

Sobre le consumo de medicamentos, Lamothe dijo que trata de no tomar por si acaso siendo que en su familia tuvo una tía que era hipocondríaca.

"Tengo medicamentos porque soy un poco alópata, estoy tratando de no aplicar el por las dudas. Tenía una tía que falleció porque todo el tiempo pensaba que estaba enferma y tomaba amoxicilina 500 todos los días. Y no te hace nada porque no tenía nada. Y limpiaba la cama con alcohol. ¡Pobre!", finalizó.

