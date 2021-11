Mirtha Legrand tras votar en las elecciones 2021: "No esperaban que fuera y me gritaban 'Reina'"

Mirtha Legrand votó este domingo en el predio La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, a pocas semanas de su alta médica y en plena recuperación de la obstrucción coronaria por la que le colocaron dos stents durante los primeros días de octubre.

La diva del Trece, de 94 años, decidió participar de las elecciones legislativas y habló con PrimiciasYa.com sobre cómo vivió este momento.

"Lo viví con mucha emoción, solo falte una ves por razones personales. Lo de hoy fue emocionante, fue mi primer contacto con el público", comenzó diciendo Mirtha Legrand.

Luego indicó: "La gente no me esperaba, pensaban que no iría a votar. Fue toda una sorpresa y me gritaban '¡Reina, Reina!' y yo sonreía debajo del barbijo".

"Fue muy cálido e inolvidable el recibimiento. Había mucha gente en La Rural y todos me pedían fotos. Fueron muy gentiles y amorosos conmigo", cerró, emocionada, Mirtha Legrand.

Sobre su salud, La Chiqui manifestó que sigue "recuperándose", luego de haber obtenido el alta médica el 12 de octubre y tras pasar 12 días internada en el sanatorio porteño Mater Dei por una obstrucción coronaria que demandó la colocación de dos stents.

Desde entonces, Mirtha Legrand atravesó una recuperación sin inconvenientes y en compañía de su familia.