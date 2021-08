Mirtha Legrand volvió a la televisión y recordó con lágrimas a su hermana Goldy

Tal como adelantamos, Mirtha Legrand volvió a la televisión antes de lo previsto por un viaje que realizó su nieta a Francia y con la idea de insertarse de nuevo en la pantalla del Trece.

Sus invitados para este especial que se realizó en el canal del solcito fueron: Pampita, Jonatan Viale, Baby Etchecopar y Fernán Quiróz.

Cabe mencionar que la animadora estuvo ausente de su programa por más de un año y medio. Solo asistió en diciembre del 2020 para hacer el cierre del año. Su nieta, Juana Viale, estuvo a cargo de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand desde entonces.

Durante este periodo, Mirtha perdió a su gemela, Goldy, quien murió el 1 de mayo del 2020. Por aquel entonces, las despedidas a los fallecidos eran en total soledad.

“Yo tuve a mi hermana que era mi mitad. De mi cuerpo, de mi mente. El 1° de mayo del año pasado murió y no le pude dar un beso, no la pude acompañar en el cementerio. Y es una cosa que me cuesta superarlo”, fue lo que recordó anoche Mirtha en su regreso a la televisión.

“Veo una foto en que hay una gente llevando un ataúd. Y yo miro y digo: ‘ahí está mi hermana y yo no pude darle un beso a mi Goldy amada, adorada”, señaló conmovida.

“La extraño tanto, era el ser al que yo me aferraba siempre. Era como mi mamá, éramos gemelas nosotros, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciéndome algo desagradable. Y no le pude dar ni un beso. Y como yo, miles de personas. Todo eso no se olvida, no se olvida”, enfatizó.

“Quería mandarle un saludo cariñoso a mi querida ciudad Villa Cañás. Fuimos con Goldy y José, mis hermanos, que los perdí a los dos en un año. Nos hicieron un homenaje, ciudadanos ilustres, y esas cosas lindas que no se olvidan. Ellos nunca nos olvidaron”, señaló con un nudo en la garganta.