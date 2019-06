Mirtha Legrand volviÃ³ a la tele tras su operaciÃ³n: "Â¡Estoy un poquito flojeli para caminar!"

Mirtha Legrand regresó a la pantalla de El Trece, éste sábado a la noche, luego de haber sido operada por una brida intestinal el pasado 12 de mayo en el sanatorio Mater Dei. Tras un mes ausente de su programa (fue reemplazada durante todo ese tiempo por su hija regresó a la pantalla de El Trece, éste sábado a la noche, luego de haber sido operada por una brida intestinal el pasado 12 de mayo en el sanatorioTras un mes ausente de su programa (fue reemplazada durante todo ese tiempo por su hija Marcela Tinayre ), la Chiqui se mostró entusiasmada en su vuelta a la TV con muchas ganas de estar frente a las cámaras.





"Muchas gracias. Una vuelta con todo mi amor y todo mi cariño. Estoy muy bien. Un poquito flojeli para caminar, pero estoy muy bien. Hoy más maravilloso que nunca", expresó la animadora.





"No estoy totalmente bien, pero me siento bien. Estoy un poco afónica. A mí me gusta estar al aire, pero bueno hay que reponerse. Fueron 27 días después de la operación y según me dijeron los médicos se necesitan 30 días para recuperarse. Y aquí estoy...", confesó.