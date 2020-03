Mirtha Legrand en su temporada 52: "Le mandé un mensaje de WhatsApp a Alberto Fernández para invitarlo"

Mañana, a las 13, Mirtha Legrand inicia su temporada 52 en la televisión argentina con sus clásicos almuerzos. Su programa, que tuvo varios nombres y pasó por distintos canales, es digno del libro Guinness de récords mundiales.

En medio de un viernes complicado porque una de sus invitadas, Luciana Salazar, se bajó del programa por estar enojada con el canal, El Trece, Chiquita tuvo la deferencia de atener a Primiciasya.com para adelantarnos cómo será su programa y contarnos qué le genera esta nueva aventura televisiva.

¿Cómo se prepara la su vuelta?

Me preparo muy bien, muy optimista y muy contenta. Estoy muy ilusionada y me da mucho placer volver. Hacer televisión me gusta mucho.

¿Qué siente al ver que ya son 52 años con su exitoso programa?

Al ver que ya son 52 años, siento que es un caso único en el mundo. Yo no sé cómo verlo pero debo estar en el libro récords de los guinnes, no sé cómo se busca eso. Pero creo que me lo he ganado después de tantos años. Cuando empecé no era esta Mirtha, era otra y me he ido aggiornando de a poco. Me gusta estar actualizada y saber todo, estudio y leo todo. Estoy siempre muy alerta a todo. Estoy muy contenta de mi vuelta a la televisión.

¿Le sigue preocupando el rating?

Sí, me interesa el rating. Espero tener una buena audiencia aunque todo ha cambiado ahora. Íbamos a salir el sábado pero contra el fútbol no se puede. El canal y Nacho, de acuerdo conmigo, decidieron que debutemos el domingo. Me pareció bien.

¿Cómo será el primer programa?

El decorado me dijeron que quedó divino, precioso. La ropa que llevo va a estar muy linda. Y estoy muy bien, adelgacé 5 kilos, así que estoy justo para la tele. Tengo una linda mesa, con gente cariñosa pero recién me avisan que se bajó Luciana Salazar. Ella se molestó porque en el canal, en el programa de Ángel de Brito, pasaron que ella tenía una relación con una persona y eso le hizo daño. Es una vueltera Luciana, es la segunda vez que me deja plantada Luciana. No me gusta eso... Y ahora viene Polino en su lugar. Él de inmediato aceptó y está muy bien para la mesa porque siempre pone un toque de humor.

¿Extrañó no estar en el verano?

Sí, extrañé mucho no hacer el programa en Mar del Plata. Pero estuve muy activa en el verano. Vi 14 espectáculos en Mar del Plata y en Buenos Aires ya vi 5. Me encanta ir al teatro de noche, me encanta. Y después ir a comer con amigos.

Los sábados saldrá a las 21, ¿está conforme con el horario?

Sí, saldrá los sábados siempre a las 21, de 21 a 23 todo el año. Lo que le pedí al canal que me sacara media hora los domingos porque se hacía muy largo y me cansaba, así que iremos de 13 a 15.30. Con dos horas y media está perfecto.

¿Lo va a llevar a Alberto Fernández a su mesa?

Me mandó un WhatsApp, me contestó muy amable y muy afectuoso pero me dijo que por ahora no va a ir a ningún programa porque está muy abocado a su tarea. Y si en algún momento puede, me va avisar para venir al programa. Estuvo muy bien, yo le mande un WhatsApp invitándolo.

Y de su familia, ¿irá alguien?

De la familia nadie por ahora vendrá al programa. Hasta ahora no hablé ni con Juanita ni Marcela. Marcela está muy dolida por la muerte de Sofía Neiman todavía, y yo también, me afectó muchísimo. Marcela empieza a fin de mes con su programa Las Rubias y Juanita está filmando una película me dijo

Esta semana aparecieron fotos de Juanita con su nuevo novio, Agustín Goldenhorn…

No sabía, ¿dónde salieron? (risas) Está muy enamorada Juana, le va hacer bien eso. Dice que está muy feliz y yo me alegro que así sea. Es una persona excelente. Quiero lo mejor para ella y toda mi familia.

