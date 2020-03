Mirtha Legrand tras la decisión de no hacer su programa: "Es un acto de solidaridad"

En horas de la mañana era tan solo un rumor. Al mediodía se confirmó la noticia sobre la suspensión de los programas de Mirtha Legrand por el coronavirus. Y ahora, la conductora, en charla con Primiciasya.com, confirmó con detalles.

La productora que pone al aire el ciclo en la pantalla del Trece, expresó a través de un comunicado.

"Debido a los hechos de público conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV hasta nuevo aviso. La decisión fue tomada en conjunto por la productora StoryLab, eltrece y la propia conductora. En las próximas horas, se informará qué sucederá con las próximas emisiones de los programas", reza el comunicado.

En charla con este medio, Mirtha habló de cómo se dieron las cosas y qué hará a partir de ahora.

Finalmente, no hará el programa por este fin de semana...

Más, dos o tres semanas. Me pareció que era lo más acertado, es un acto de solidaridad. Además no hay colegios, ¡entonces yo voy a estar ahí trabajando en televisión! Y para salvaguardarme yo también, es muy peligroso, estoy con mucha gente, doy besos. Es una decisión mía personal.

¿Sabe cómo van a rellenar ese espacio?

No sé qué van a poner. Estos son 4 programas los que no voy a estar y nuevos de este año tengo 3. Ni pregunté qué van a poner, tampoco sé si Nacho (Viale) lo sabe.

¿Cómo vive esta situación?

Estoy en casa, no salgo, veo televisión, leo, tampoco recibo gente, hay que cuidarse. Esto es muy delicado lo que estamos viviendo. Es gravísimo. Estamos luchando con un enemigo invisible, no sabemos de dónde viene. Lo que hacemos está bien, no besarnos, lavarnos las manos, pero el enemigo está ahí, cómo hemos llegado a esto no lo sé, parece una película norteamericana de terror.

