Mirtha Legrand sobre lo sucedido con la nieta de Susana: "No sé si estaba en sus cabales o si había tomado"

El primer día de 2020 tuvo una protagonista insospechada: Lucía Celasco, que fue noticia por presuntamente iniciar un violento episodio en Punta del Este. Tras insultar y discutir a los gritos con una mujer que intentaba sacar su auto, estacionado a muy poca distancia del suyo, la nieta de Susana Giménez habría terminado agrediendo a las piñas a su marido.

La cuestión no habría quedado ahí, según las versiones, porque a la escena aparentemente se sumaron su madre, Mercedes Sarrabayrouse, acompañado por su novio, Joe Miranda. El tenso momento terminó con una denuncia en la comisaría de La Barra y la sensación de un arranque de año con el pie izquierdo.

Ahora fue Mirtha Legrand, amiga de la diva de los teléfonos, quien opinó del tema. “Estuve hablando con Susana. Le mandé un mensaje de WhatsApp. No le comenté el tema, nada más le mandé un abrazo y ella me mandó otro”, dijo la Chiqui en una entrevista con "El Run Run del Espectáculo" (Crónica). “No se qué le ha pasado a esta chica, no la conozco”, indicó la conductora.

“¿Tenés una opinión formada?”, preguntó Lío Pecoraro, conductor del ciclo junto a Fernando Piaggio. “No, no. Bueno, se habrá extralimitado esta chica. No sé si estaba en sus cabales o si había tomado, como dicen los otros señores. No sé francamente cómo estaba porque no lo vi. Viste que en el video no se ve cuando ella insulta y demás, pero yo pienso en Susana y en el mal rato que debe haber pasado. Muy feo”, remarcó Mirtha.

