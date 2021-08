Mirtha Legrand y una sentida frase sobre la muerte de Mauro Viale

Jonatan Viale quedó descolocado con la frase que le arrojó anoche Mirtha Legrand: "¡Sentí mucho la muerte de tu papá!". Y el periodista e hijo de Mauro Viale, alcanzó a decir: "¡Lo sé!".

Recordemos que Mirtha Legrand volvió a la televisión antes de lo previsto por un viaje que realizó su nieta a Francia y con la idea de insertarse de nuevo en la pantalla del Trece.

"Yo lo veía en televisión y él hablaba bien. ¿Estaba enfermo?", añadió Mirtha a la emotiva charla. "Creo que, seguramente los últimos días, ya tenía COVID, porque se agarraba de la escenografía. Evidentemente tenía COVID en ese momento. Pero fue todo muy rápido: viernes, sábado y domingo. Ese día tuvo una muerte súbita. Siempre tuvo una salud de hierro, total, era mi superhéroe", respondió Jonatan que viene de ser parte del homenaje que le hizo América Tv a Mauro.

Cabe mencionar que la animadora estuvo ausente de su programa por más de un año y medio. Solo asistió en diciembre del 2020 para hacer el cierre del año. Su nieta, Juana Viale, estuvo a cargo de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand desde entonces.

Durante este periodo, Mirtha perdió a su gemela, Goldy, quien murió el 1 de mayo del 2020. Por aquel entonces, las despedidas a los fallecidos eran en total soledad.

“Yo tuve a mi hermana que era mi mitad. De mi cuerpo, de mi mente. El 1° de mayo del año pasado murió y no le pude dar un beso, no la pude acompañar en el cementerio. Y es una cosa que me cuesta superarlo”, fue lo que recordó anoche Mirtha en su regreso a la televisión.