Mirtha Legrand pidió seguir respetando la cuarentena: "No me asomo ni al balcón, no salgo"

Mirtha Legrand hace algunas semanas dejó de conducir su clásico programa, que quedó a cargo de su nieta, Juana Viale.

Este domingo, a través de un llamado telefónico, La Chiqui tuvo palabras elogiosas para su nieta y contó cómo está viviendo este aislamiento obligatorio.

LEER MÁS: La confesión hot de Juana Viale: “Estas joyas las uso desnuda en casa”

"Yo extraño horrores los fines de semana, pero hay que respetar el aislamiento. Estoy muy bien, pero no me asomo ni al balcón, estoy encerrada, como hay que estar", remarcó Legrand.

Y aseguró: "Yo leo que todo el mundo come más, pero yo no, yo me cuido. Y estoy en mi casa, camino dentro de casa, leo, veo un poco de televisión, descanso, pienso, sueño, y bueno, aquí estoy".

"Que respeten el no salir de las casas, de sus viviendas, hay que respetarlo a rajatabla", enfatizó Mirtha.

LEER MÁS: Mirtha Legrand en #UnidosPorArgentina: "Nunca pensé vivir una situación como esta"

"Yo sé que todo el mundo, gran parte de la gente, yo me incluyo, por momentos quiero salir, pero no, hay que quedarse en la casa y no salir", expresó la conductora.

Y cerró: "Esto va a pasar y vamos a volver a ser todos felices, y a todos los argentinos todo mi amor".