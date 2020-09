¿Mirtha Legrand regresa a la televisión para festejar los 60 años del Trece?

Este jueves 1 de octubre, El Trece celebra 60 años en el aire. Es por eso que, como parte de los festejos, habrán emisiones especiales de algunos programas durante el mes que está por comenzar.

Esta semana, se supo que Marcelo Tinelli regresará a la pantalla del canal que comanda Adrián Suar con un programa dedicado al humor en el marco de los festejos por los 60 años del canal.

En primera instancia, el proyecto iba a ser transmitido sólo por redes sociales para evitar contactos en el marco de la pandemia, pero finalmente, el conductor emitirá de forma presencial, bajo un estricto protocolo sanitario.

El programa se llamará "ShowMatch, especial humor", que irá en el prime time de El Trece el lunes 26 de octubre. El conductor y varios de sus viejos compañeros de ruta están grabando hace varias semanas.

Y Suar también quería contar con la presencia de su diva máxima, Mirtha Legrand. Hace varias semanas se viene hablando del posible regreso de La Chiqui, aunque sea para que haga únicamente los almuerzos.

“Yo quiero que Mirtha vuelva, puede ser una ‘combineta’ con Juana...Con Rosa María he hablado, la adoro. Yo quiero -en la medida que ella quiera- que vuelva. A lo mejor a fin de octubre. A ver si hace una vez por semana, si uno de los dos días lo hace ella", había dicho Suar hace unos días.

PrimiciasYa.com se contactó con Mirtha para saber si volverá o no a la televisión, y dijo: "No regresaré, por ahora no quiero hacer nada. Hay que seguir cuidándose".

Luego de que el presidente Alberto Fernández dictó la cuarentena, el 20 de marzo pasado, Legrand decidió recluirse en su casa para cuidarse -además pertenece al grupo de riesgo- y le dejó el mando de sus míticos programas "Almorzando con Mirtha" y "La Noche de Mirtha Legrand" a Juana Viale, su nieta.

Cabe destacar que la actriz la viene rompiendo últimamente en materia de rating, ganándole hace varios sábados a Andy Kusnetzoff y los domingos a "La peña de Morfi".

