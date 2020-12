Mirtha Legrand se refirió al supuesto enojo de Juana Viale por la presencia de Ámbar en el programa

La conductora aclaró si su nieta se enojó o no ante la presentación de su hija en el programa.

El último sábado, Mirtha Legrand tuvo su gran regreso a la televisión, pese a la emoción de la diva y la felicidad de Juana Viale, quien estuvo al frente de "La noche de Mirtha" y de "Almorzando con Mirtha Legrand" todo este año, y una sorpresiva aparición generó algo de polémica.

El momento incómodo fue cuando Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana, entró al estudio para saludar a su bisabuela. Ante la presencia de la joven, Viale miró a su madre Marcela Tinayre, quien estaba sentada a la mesa y alcanzó a decir: "Yo no lo hice".

A la actriz no le gusta exponer en los medios a sus hijos y este accionar podría no haber sido de su agrado. De hecho, ante las cámaras Juana no pudo disimular una inconformidad.

Pero Mirtha contó la intimidad de ese momento y aclaró: "No es verdad, lo cierto es que Juana estaba emocionada. Es más, se lo pregunté y me negó rotundamente que le haya molestado", dijo la diva a La Nación.

Sobre qué pasará el año que viene con el programa, Mirtha señaló: "Para ver si vuelvo hay que esperar que baje la pandemia y ponerme la bendita vacuna que no llega. Así que, por el momento, no puedo pensar en una fecha. Eso sí, cuando regrese quiero hacer un solo programa, el de los domingos. Y Juana que haga la cena de los sábados".

