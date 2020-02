Mirtha Legrand se reencontró con Moria Casán y Nacha Guevara

Anoche, Mirtha Legrand fue a ver La Gran Depresión, la obra protagonizada por Moria Casán y Nacha Guevara en el Teatro Multitabaris Comafi. Es la primera obra que la diva de los almuerzos decide ver en cartelera porteña, tras su regreso de la ciudad de Mar del Plata.

Al finalizar la función Nacha confesó que era una noche muy especial porque “tenemos una invitada muy especial, una mujer que las consideramos la estrella más importante de la Argentina desde hace muchos años, de esa época gloriosa del cine argentina".

"Hoy está con nosotros… ¡La Sra Mirtha Legrand!”, finalizó Moria.

Mirtha dedicó unas palabras a las protagonistas: “Gracias por esta lección de buen teatro que nos han dado. Son dos actrices maravillosas! Hacer esto señores, le digo al público, es muy difícil.” Destacó la dirección de Nacha Guevara y confesó estar sorprendida con el cambio de Moria sobre el escenario. Para finalizar Mirtha definió la noche como “maravillosa e inolvidable. Los aplausos así lo demuestran, está el teatro lleno, más no se puede pedir chicas. Están estupendas!”.

Antes de despedirse, Moria y Nacha agradecieron la visita a la Sra Mirtha Legrand.

“Muchas gracias Mirtha! Trabajamos mucho. Es una obra de lo absurdo. Yo me siento muy conforme con que la señora (Mirtha Legrand) me haya dicho que soy otra Moria porque quiere decir que la dirección de la señora (por Nacha) ha sido súper buena. Y bueno, me parece que los resultados están a la vista. Lo estético, las luces, y todo es como una cajita, que todo el mundo siente el buen gusto y la exquisitez de la señora (por su compañera Nacha Guevara) y la entrega que tenemos ambas”, afirmó Moria.

"Como dijo Mirtha -declaró Nacha-, hacer comedia es muy difícil. ¿Saben qué dicen los actores ingleses, que son mis favoritos? Morir es fácil, lo difícil es hacer comedia.”

