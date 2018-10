Mirtha Legrand quebró en llanto: "Es ridículo que digan que..."

Este domingo, minutos antes de finalizar su clásico programa, Mirtha Legrand protagonizó un momento que la emocionó.





Nacha Guevara, una de las invitadas, relató algunos consejos para llevar una una de las invitadas, relató algunos consejos para llevar una vida armoniosa. La actriz indicó que meditar en silencio 15 minutos por día, era suficiente para poder conocerse.





Sin embargo, La Chiqui sostuvo que no podía poner en práctica sus técnicas de introspección debido al ritmo de trabajo. "Yo tengo una vida interior. Le paso revista a mi vida cuando estoy sola, cuando tengo esos momentos", indicó.





Pero no pudo contener la angustia y su voz se quebró. Bajó la cabeza emocionada y conteniendo las lágrimas, manifestó: "He tenido una vida maravillosa con pérdidas muy dolorosas, muy dolorosas".





Reconoció que hacer este trabajo le hace muy bien y sostuvo que lo va a seguir haciendo hasta que su cuerpo y mente lo permitan. "Deseo que llegue el fin de semana para venir a hacer mi trabajo", dijo.





Mirtha también salió a defenderse de la información que dio Luis Ventura durante la última semana: "Por ahí alguien dijo, lo nuevo, es que no somos mellizas. Somos gemelas, es el colmo de las cosas que tengo que escuchar. Otra es que tuve amores con Carlos Monzón, que es una de las cosas más ridículas que escuché en mi vida. ¡En mi vida!", remarcó. "Pero lo que más me ofendió es que digan que no somos gemelas", finalizó.