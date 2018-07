Mirtha Legrand le respondió a Luis Novaresio: "Me pareció fuera de lugar lo que dijo, alevoso"

Luis Novaresio hizo picantes declaraciones, desde su programa radial en La Red, hacia Mirtha Legrand. El periodista dijo que "sobrevaloramos mucho su opinión" y también lanzó "dejémonos de joder con Mirtha Legrand". Durante la última semana,hizo picantes declaraciones, desde su programa radial en La Red, hacia. El periodista dijo quey también lanzó





Y en la noche del sábado, la diva le respondió al conductor de "Debo decir". "Me pareció fuera de lugar totalmente, dijo 'dejémonos de jo...con Mirtha Legrand', que se deje él de jo... con Mirtha Legrand".





Florencia Arietto le preguntó si creía que esa era su opinión, La Chiqui fue muy clara: "Pienso que hay algo armado detrás, porque fue muy alevoso". Luego, cuando la abogadale preguntó si creía que esa era su opinión,fue muy clara:

"Además no era para tanto, yo di mi opinión de que yo he apoyado este gobierno, y que lo sigo haciendo a pesar de mis críticas, y que los votaría otra vez. Estamos en democracia, entonces que te dejen opinar. Pero no sé, es como una cosa organizada", destacó.





"Yo no soy política, soy una conductora, no busco votos ni me interesa buscarlos. Mi programa tiene mucha importancia y trasciende cada cosa que digo, pero también son los noteros que te acorralan". agregó.





Por último, Mirtha aseguró que a partir de ahora no hablará libremente ante las cámaras. "Señores, no vengan más a la puerta del canal, porque no voy a parar mi auto. No hago más declaraciones porque me han ofendido mucho, se han metido mucho conmigo y han sido despiadados. Déjenme opinar y decir lo que pienso, estamos en democracia".