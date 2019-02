Mirtha Legrand: "Laurita Fernández para mí es la estrella del futuro"

Estrella de Mar, Mirtha Legrand destacó el trabajo de Laurita Fernández en "Sugar" y le dedicó un elogio. Mientras se hablaba de la polémica por los premiosdestacó el trabajo deeny le dedicó un elogio.





La Chiqui recordó que fue a ver la obra que protagoniza la novia de Nico Cabré. Y ante la pregunta de Nancy Pazos, que le pidió que eligiera entre Griselda Siciliani y Laurita Fernández, la diva dio su opinión.





"Son personalidades distintas, pero Laurita para mí es la estrella del futuro", indicó Mirtha, para luego aclarar: "en lo musical. Es maravilloso, baila, canta".

Luego, Legrand hizo reveló: "Fui a ver Sugar unos días antes del premio (Estrellas de Mar) y entonces bajaron los actores, esas cosas lindas que hacen, y me dieron un ramo de flores y me dieron el micrófono para que hablara. Entonces me acerqué a Laurita y le dije al oído 'dejala ganar a Juana (Viale)".





Pese al pedido de Mirtha y seguramente la expectativa de Laurita, el ganador del premio revelación fue para Julián Burgos por "Bien argentino".