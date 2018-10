Mirtha Legrand tras la polémica con Esmeralda Mitre: "Es una chica muy extraña, no está bien"

Mirtha Legrand fue abordada por los medios para que dé su palabra sobre lo sucedido con Esmeralda Mitre el sábado pasado en su programa. En la noche del miércoles,fue abordada por los medios para que dé su palabra sobre lo sucedido conel sábado pasado en su programa.





"Es una chica muy extraña, chicos", dijo Mirtha sobre la actriz. "No está muy bien, no está centrada", agregó.





"No me interesa. Ustedes me conocen, y el público también, y yo no soy nada de todo eso, absolutamente", manifestó la Chiqui. Luego dio su mirada sobre los descalificativos que eligió la participante del " Bailando 2018" para referirse a ella:, manifestó la Chiqui.

Sobre la entrevista en cuestión (conductora e invitada terminaron discutiendo al aire), Legrand dijo que no la censuró ni le faltó el respeto: "Vean el video, vean el programa, y ustedes me dirán si mi conducción fue acertada o no (...). Yo lo conduje muy bien, estuve muy bien".