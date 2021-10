Mirtha Legrand internada: Dos hombres intentaron entrar al piso donde está la conductora

Si bien no se informó de forma oficial, en la jornada de hoy trascendió que dos hombres intentaron fotografiar a Mirtha Legrand en su estado de internación y se disfrazaron de médicos para ingresar al piso del Sanatorio Mater Dei de la capital metropolitana donde desde ayer se encuentra la actriz y animadora a quien le colocaron dos stents.

La información fue confirmada hoy por la periodista Pía Shaw del ciclo Los ángeles de la mañana que se emite por El Trece, donde además detalló: "Dos personas, una disfrazada de médico y otro de enfermero quisieron colarse al cuarto piso para sacarle fotos a Mirtha Legrand".

"No sabemos si eran freelance, sí sabemos que el personal de seguridad se dio cuenta", añadió la periodista.

En el programa del Trece también hablaron de la existencia de una foto que habrían sacado cuando Mirtha Legrand ya estaba en la camilla.

"Por eso digo, nadie subió a ese cuarto piso, esta situación no pasó y no sé qué pasará con esta foto. Será la familia quien se encargue de ver si esto es cierto o no", afirmaron en el ciclo de Ángel de Brito.

Fuente: A24 SHOW