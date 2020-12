Mirtha Legrand sobre el insulto de Juanita al aire: "Me hizo rememorar mi famoso ´¡Carajo, mierda!´"

Ayer al mediodía, Juana Viale se despidió de la conducción de "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La noche de Mirtha" con la idea de que en el 2021 su abuela retome con su clásico programa.

Mientras hizo su ingreso a pura cumbia, Juanita lanzó una puteada al aire: "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la pu... madre que los parió", exclamó Juana con sus brazos en alto tras ingresar al estudio bailando una canción del Dipy, "Par-Tusa", uno de sus últimos cortes.

Su deshago tuvo que ver con la lupa que se posó sobre ella y por las críticas de un sector del periodismo.

Primiciasya.com se comunicó con Mirtha Legrand, conductora histórica de esos ciclos y abuela de Juana para hablar de lo que pasó en ese último programa.

"No voy a decir ni una sola palabra. Me dijo Juani que ese es el título de una canción. Yo también la había escuchado varias veces en radio", arrancó la diva.

Y agregó: "Me hizo rememorar mi famoso ´¡Carajo, mierda!´ del cual siempre me arrepentí".

No obstante, Chiquita afirmó que todos reflejaron eso pero no destacaron el excelente trabajo de Juanita: "Nadie elogió la evolución maravillosa que tuvo. Y que el sábado ganó la audiencia de todos los canales".

Por último, Mirtha le manifestó a este medio las ganas de que el programa quede en manos de su nieta, lo que podría significar su retiro de la pantalla chica. "Me gustaría que siga ella también el año que viene, pero no sé si ella querrá, a mi me encantaría", finalizó.

