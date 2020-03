Mirtha Legrand habló del faltazo de Luciana Salazar a su primer programa

Mirtha Legrand inició el domingo su temporada 52 en la televisión argentina con sus clásicos almuerzos.

En medio de un viernes complicado porque una de sus invitadas, Luciana Salazar, se bajó del programa por estar enojada con el canal, El Trece, Chiquita tuvo la deferencia de atener a Primiciasya.com para adelantarnos cómo será su programa y contarnos qué le genera esta nueva aventura televisiva.

LEER TAMBIÉN: Mirtha Legrand en su temporada 52: "Le mandé un mensaje de WhatsApp a Alberto Fernández para invitarlo"

"Al ver que ya son 52 años, siento que es un caso único en el mundo. Yo no sé cómo verlo pero debo estar en el libro récords de los guinnes, no sé cómo se busca eso. Pero creo que me lo he ganado después de tantos años. Cuando empecé no era esta Mirtha, era otra y me he ido aggiornando de a poco. Me gusta estar actualizada y saber todo, estudio y leo todo. Estoy siempre muy alerta a todo. Estoy muy contenta de mi vuelta a la televisión", indicó la conductora en exclusiva.

Justamente, el domingo en su programa, Legrand se refirió al faltazo de Salazar a su programa y manifestó su enojo por este tema.

"Qué suerte que viniste (le dijo a Marcelo Polino), porque hoy teniamos invitada a Luciana Salazar y a último momento avisó que no venía. No se abandona un programa así", indicó.

LEER TAMBIÉN: Catarata de tweets de Nacho Viale contra Luciana Salazar por bajarse del programa de Mirtha

"No fue en este programa, fue en otro programa de este canal, que proteste en el otro programa", explicó sobre el enojo de la rubia.

A lo que Adrián Suar agregó: "Me gustaría ir a tomar un café con Lu, no sé qué pasó".