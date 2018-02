Jorge Lanata había lanzado críticas negativas para "Me gusta tu canción", el reality musical que conduce Juana Viale los domingos por El Trece, tildando al ciclo de "porquería" y asegurando que su conductora es una persona muy "fría" que no tiene empatía para llevar adelante el programa.

Ante esas palabras, Mirtha Legrand contó este fin de semana en su programa que se sintió muy dolida.

"A mí me pareció que estuvo encantadora. La criticó y me dolió mucho", señaló. Sin embargo, menospreciando la evaluación de Lanata y el poco interés que su nieta tiene por los medios, Legrand indicó: "Por suerte ella no se entera de nada".

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la diva agregó: "No hablé en privado con él, sigo molesta y dolida. Pero ya está, doy por terminado el tema".

Cabe destacar que "Me gusta tu canción" debutó la semana pasada en el prime time, producido por Nacho Viale, nieto de la diva y hermano de la conductora. Lo cierto es que el ciclo superó las expectativas, le ganó en rating cómodamente a Gerardo Rozín, su principal competidor, y hasta la propia Mirtha.