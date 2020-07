Mirtha Legrand desmiente hacer el programa desde su casa: "Es una locura, estoy en zona de riesgo y no quiero exponerme"

Mientras disfruta (aunque se lamenta no poder trabajar en sus programas, ya que es lo que más ama además de su familia) de la cuarentena en su casa, Mirtha Legrand supervisa todo lo que pasa en "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand" y no se pierde detalle de cómo evoluciona la cuarentena en la Argentina que rige desde el 20 de marzo.

Y este lunes, Ángel de Brito contó en "LAM" que la diva podría volver próximamente a la pantalla del Trece, pero haciendo su programa desde su casa.

“En breve Mirtha Legrand vuelve a la televisión. Lo que están planeando, con la venia de Mirtha que está midiendo el tema porque no está del todo cerrado. En el departamento de ella van a hacer un estudio de televisión, con cámaras luces y todo para que Mirtha pueda participar de su programa”, dijo el periodista en su programa.

Luego, detalló: “Va a salir desde su propia casa y no va a recibir invitados, sino que va a hacer un móvil con todo recontra higienizado. No va a tener comida, pero va a poder intervenir desde la casa hasta que todo esto termine”.

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Mirtha negó esa posibilidad: "No sé de dónde salió esa versión. Es falso. ¿A quién se le ocurrió esa locura? Es una locura".

Por ultimo, La Chiqui dijo: "No haré televisión por ahora. Lo hablé ayer con Adrian Suar y con Pablo Codevilla. Estoy en zona de riesgo y no quiero exponerme. Esto es muy delicado, por ahora no haré nada".

