Mirtha Legrand contó que fue testigo del encuentro de Maradona y Wanda: "No se podía dormir del ruido"

El Trece, Mirtha Legrand sorprendió al contar que fue testigo del encuentro entre Wanda Nara y Mar del Plata, allá por 2006. En su programa de sábado por la noche ensorprendió al contar que fue testigo del encuentro entre Diego Maradona en un hotel de, allá por 2006.





"Yo estaba haciendo los almuerzos en el Costa Galana y entraba por la puerta principal y estaba por salir al aire. Y me encuentro con ella (Wanda), y me dice: 'por qué no me invitás a tu programa'. Y la miré y le respondí: '¡Vos sos la que salís con Maradona no? Anoche no me dejaron dormir´", aseguró Legrand.

mirtha legrand 1.jpg



"Yo estaba en la suite presidencia y a la noche no se podía dormir. Corrían muebles, no sé qué hacían", agregó Mirtha.





"¿Vois fuiste testigo auditiva de la noche de amor de Wanda y Maradona?", le preguntó Nancy Pazos. "Yo fui testigo", respondió la conductora.