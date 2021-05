Mirtha Legrand sobre el casamiento de Juana Viale: "No me han dicho nada"

"Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos Profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra. El también tiene hijos... es un quilombo...", fue una de las pocas frases que usó Juana Viale que no es muy amantes de las entrevistas sobre su historia de amor con Agustín Goldenhorn.

Al hablar de la primera cita, Juana recordó también cómo es que llegaron a ese momento. “Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante, cerca de aeroparque. Me dice, ‘si estás cerca pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, media gruñona, les digo: ‘bueno, si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice yo tengo alguien para presentarte, me muestra la foto y le digo, ‘no, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice: ‘yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro. El mundo es muy loco, este amigo que tenemos en común es amigo de la infancia de él y muy amigo de mi pequeño círculo, pero jamás me crucé con Agustín”.

Ahora, en Intrusos detonaron la Escandabomba de la noticia sobre el casamiento entre Juana y Agustín y contaron que toda la familia sabe de la decisión de la pareja.

Juana contó en el programa que conduce en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, ante la preguntar de Gabriel Oliveri sobre la posibilidad de casarse, la conductora no descartó esa propuesta y dijo que le encantaría que él le pida la mano a su papá, Ignacio Viale del Carril.

Primciasya.com también se puso en contacto con Mirtha Legrand para saber si estaba al tanto de la boda.

Gentilmente, la conductora respondió escuetamente: "No lo sé, no me han dicho nada".