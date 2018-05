Mirtha Legrand aseguró que está "decepcionada" con el gobierno de Mauricio Macri

La amistad quetiene conno le impide a la conductora ser tajante desde su programa a la hora de evaluar los dos años y medio de gestión del empresario al frente el Ejecutivo.

Ayer, en "Almorzando con Mirtha Legrand", la animadora volvió a ser dura con Macri y ante la consulta del el economista Matías Tombolini, dijo: "¿Me preguntás si estoy decepcionada? Sí, sí... estoy decepcionada. A mí me tomó de sorpresa. A mí como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara".

"Y es como que me hubieran defraudado, yo me siento defraudada. Esto va a salir en todos los portales. Yo me siento defraudada, digo la verdad. ¿Sabés qué? Me da como rabia, me da fastidio, que se hayan dejado avasallar así, que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas", agregó.





Asimismo afirmó que Elisa Carrió también siente lo mismo que ella: "Y la doctora (Lilita) Carrió también está decepcionada, también... Por algo acudió rápidamente a la Casa de Gobierno y a Olivos".

"Yo no voy a los supermercados, pero una persona de mi entorno que va me dice que remarcan, que están con la maquinita remarcando todo el tiempo", explicó Mirtha.

"En el gobierno hay mucha preocupación, están muy preocupados", reflexionó Mirtha. "El año que viene hay elecciones, esto es un mazazo. Yo venía escuchando radio cuando venía al canal y la gente decía yo lo voté pero no más", concluyó.

