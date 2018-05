Miriam Lewin, absuelta en el caso Beatriz Salomón: "Recibí la noticia con satisfacción"

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió la condena a América TV, los periodistas Daniel Tognetti y Miriam Lewin y los conductores Jorge Rial y Luis Ventura, al pago de una millonaria indemnización a favor de la actriz En un sorpresivo fallo, lasala B, revirtió la condena alos periodistasy los conductores, al pago de una millonaria indemnización a favor de la actriz Beatriz Salomón , en una causa iniciada por daños y perjuicios.

En cambio, cargó toda la responsabilidad en la productora Eyeworks Argentina S.A. (ex Cuatro Cabezas), ya que entiende que cometió el delito de intromisión en su vida privada.

Recordemos que el caso tiene que ver con la presencia de Salomón con su entonces marido, Alberto Ferriols, en "Intrusos por la noche", donde mostraron un video de Ferriols teniendo relaciones sexuales con una travesti. Las imágenes pertenecían a "Punto doc", el programa de Tognetti y Lewin.

Este medio dialogó con Miriam Lewin, una de las absueltas en el caso y declaró: "Obviamente, la recibí con satisfacción, no porque no sea solidaria como mujer al padecimiento de esta mujer que vio destruida su pareja. Pero no fue por culpa del informe periodistico. No creo que su drama personal, profundo y difícil de superar, se haya debido al informe. En ningún momento se la mencionaba. Ella fue la que se expuso a un programa de espectáculos y asumiendo públicamente su solidaridad con su marido, que era quien estaba siendo acusado en cambiar descuentos en operaciones por sexo".





"Como bien dice el fallo, de ningún modo la intención del equipo periodístico fue dañar o meternos en su intimidad, no conocíamos a sus hija,. no las nombramos. Esto fue recogido por el fallo. Ella alega que padeció cuestiones laborales y lejos de tener menos trabajo, tuvo más. Por lo menos hasta 2007", agregó la comunicadora.

"No hubo confabulación para perjudicarla. Nunca me dediqué al periodismo de espectáculos y no conozco las pautas, pero en el expediente está muy bien aclarado por parte de Rial y Ventura que ella pidió ir al estudio, con el video al aire".

"Estoy satisfecha, personalmente no creo que le haya realizado algún daño a ella. Por un monto menor al que pedían. Se falló $600 mil y ella pedía $30 millones", completó Lewin.