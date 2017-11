Miriam Lanzoni se mostró por primera vez con su nuevo amor: "Estoy muy feliz"

A más de un año de la ruptura con Alejandro Fantino, Miriam Lanzoni se mostró por primera vez en un evento junto a su nueva pareja: Christian Halbinger, un empresario de 34 años que trabaja en el rubro de los casinos.

Se conocieron por un amigo en común a fines del año pasado y en el verano viajaron a Punta del Este. Durante esa escapada, fueron fotografiados en dicha ciudad paseando y haciendo compras.

Pero en la noche del martes, la actriz estuvo acompañada de Christian, en la cena de festejo con los elencos teatrales de las obras que produce Javier Faroni.

"Ojalá que en el verano esté acompañada, no es bueno estar sola aunque no lo estoy. Cuando la otra persona no es del medio me parece que es al pepe exponer una relación. Estoy muy bien y muy feliz. Y si estoy en Carlos Paz durante tres meses, él tendrá que ir", señaló Miriam en diálogo con PrimiciasYa.com, ya que estará haciendo temporada en Carlos Paz siendo una de las protagonistas de la exitosa obra "Como el culo".

Con respecto a este nuevo desafío laboral, indicó: "Carlos Paz es tentador, pero estar casi tres meses allá no es fácil. Como el culo es una comedia recontra aprobada, graciosa y acá en Buenos Aires la rompe, yo ya la vi tres veces".

Y agregó: "Hace tiempo que vengo haciendo teatro y esto me enorgullece. Uno siempre se pone contenta de que te ofrezcan un papel así, es ÉL protagónico femenino en la comedia y para mí es un honor y con un productor como Javier Faroni es una gran apuesta para Carlos Paz. Pensá que la gente te elige o no, así que estoy muy contenta y estrenamos el 21 de diciembre".

La obra se presentará en el teatro Candilejas 2 con Miriam Lanzoni, Víctor Laplace, Gustavo Garzón, Pablo Rago, Alejandro Paker, Fabián Rendo y Tamara Garzón.

¡Mirá la entrevista completa con Miriam Lanzoni!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino