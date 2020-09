Miriam Lanzoni detalló las "presencias" que percibe en su casa: "Siento una compañía constante"

Miriam Lanzoni relató la experiencia paranormal que vivió en su casa donde convive con su novio, Christian Halbinger. Se trata de la vivienda que le compró años atrás a Georgina Barbarossa.

Lanzoni contó que convive con un fantasma en la casa que le compró tiempo atrás a su colega y en la cual habita desde hace dos años.

"Tan cerca que somos vecinos, porque a decir verdad, al principio no es que me asustó, pero lo desconocido, más allá que yo creo en esas cosas, mucho más en las cosas buenas, las otras de que las hay las hay, obvio", arrancó Miriam en un audio que le envió a Tomás Dente en "Nosotros a la mañana", El Trece.

"Pero al principio hasta identificar qué pasaba y qué era, porque ya en la obra la gente que estaba trabajando acá lo empezó a sentir. La arquitecta inclusive me lo ha dicho muchas veces que una canilla, que no sé qué", continuó Lanzoni.

"Yo siempre adjudicándolo a que esta casa me la dejaron hecha Kosovo, entonces, que se rompían las cosas, y no funcionaban, y tal. Después yo qué sé, empecé a sentirlo yo viviendo acá ya, y por supuesto lo percibí y dije como bueno, a ver, qué es esto, y es algo bueno, lindo", profundizó al respecto.

Y describió: "Es una energía hermosa, que siento una compañía constante. De hecho, se siente, lo siento, pero es algo bueno. A mí, sin ir más lejos, me ha despertado alguna que otra noche como la sensación que algo me despierta y no me preguntes por qué voy a leer un mail y siempre son cosas buenas, buenas noticias".

Y cerró: "Sí, mis mascotas sin ir más lejos lo viven sintiendo, mi gato como que corre, se hace un lugar y mira, el perro igual, mis mascotas sí, están muy bien".