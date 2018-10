Miriam Lanzoni estaría atravesando un complicado momento debido a que tendría pediculosis. De acuerdo a lo informado, la actriz lo habría confesado en una sala de maquillaje de El viernes último, se dijo queestaría atravesando un complicado momento debido a que tendría pediculosis. De acuerdo a lo informado, la actriz lo habría confesado en una sala de maquillaje de El Trece





"Confrontados" (El Nueve), Miriam habría pedido ayuda porque ya no sabe qué hacer con los piojos, incluso, tendría dificultades para sacárselos por su color de cabello. Según contaron enhabría pedido ayuda porque ya no sabe qué hacer con los piojos, incluso, tendría dificultades para sacárselos por su color de cabello.





Christian Halbinger. Además, se dijo que ella habría contado que los responsables de esta situación serían los hijos de su pareja





Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa.com, Lanzoni aclaró esa información: "Decir si tengo piojos o no, es como... No sé. De todas maneras, la ignorancia de la gente ya que leo tantas estupideces por ahí, aclaro que los piojos buscan la sangre dulce y no tiene que ver con la higiene o no. Yo soy una persona histérica de la limpieza... Los piojos son amigos de la sangre dulce y rica, por eso gustan de la sangre de los niños porque la sangre del adulto se pone más amarga. En mi caso evidentemente mi sangre seguirá dulce como la de un niño y por eso sucedió".





"Tampoco es que tenga piojos, podes tener en algún momento pero después ya no tenes más. Yo advertí de una situación porque me pasó un día y al otro día tenía que ir a un programa del Trece y avisé por las dudas. De todas maneras el peluquero me dijo que no tenía nada. El día anterior había encontrado un piojo y el peluquero ese día me revisó y no tenía nada. Fue un piojo que me habrá saltado en algún momento... Yo estoy todo el tiempo metida adentro de un teatro y en los teatros hay piojos y otras cosas más... Puede ser que algún compañero de teatro me haya contagiado", finalizó Lanzoni.

