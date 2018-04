Miriam Lanzoni por convertirse en madre data de hace ya mucho tiempo. La actriz contó en enero durante su visita a Intrusos, que hace unos años perdió un embarazo, y que con su ex pareja, Alejandro Fantino, habían pensado en adoptar. La lucha depor convertirse en madre data de hace ya mucho tiempo. La actriz contó en enero durante su visita a Intrusos, que hace unos años perdió un embarazo, y que con su ex pareja,, habían pensado en adoptar.





"Animales Sueltos" y ahora en pareja con el empresario Christian Halbinger, Lanzoni comenzó a protagonizar una serie de rumores que indicarían que estaría esperando su primer hijo. Pero ya separada del conductor dey ahora en pareja con el empresarioLanzoni comenzó a protagonizar una serie de rumores que indicarían que estaría esperando su primer hijo.





Hace unas semanas, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto de una ecografía con el mensaje: "Pensé que era muy baboso hacer esto pero toca y... La mejor noticia del mundo". Pero luego no se refirió más al tema hasta ahora.

Miriam







En la jornada del martes, el periodista Lío Pecoraro comentó en Twitter de que Miriam se encontraría en la dulce espera: "HOLA @MiriamLanzoni te estoy llamando para felicitarte por tu embarazo!", escribió el panelista de "Todas las tardes" dando por confirmada la noticia.





Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa.com, Lanzoni aseguró: "No tengo nada para decir aún. No sé de dónde sacó esa info él. Es algo muy delicado y yo no le confirmé nada".





Cabe destacar que en varias oportunidades Miriam expresó sus ganas de convertirse en madre, pero en el verano también ya había señalado "no tenerlo en sus planes por el momento".