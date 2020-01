Miriam Lanzoni habló tras recibir un video de su novio con otra mujer

Miriam Lanzoni se separó de Christian Halbinger luego de varios años juntos y tras descubrir una infidelidad.

Aparentemente a la actriz le llegó un video de su novio teniendo relaciones sexuales con una joven.

Lanzoni se enteró de esta infidelidad de su pareja con una imagen que lo mostraba a él con una joven en una fiesta.

"Estoy destrozada. Nos mudábamos juntos ya. Iba a ser el papá de mi hija adoptiva", fueron las palabras de Miriam que leyó al aire Lourdes Sánchez.

Cabe recordar que la actriz se encuentra en la etapa final de los trámites de adopción de la niña de Haití.

Por la noche y con la noticia instalada en todos los medios de comunicación, la actriz habló con Tomás Dente y Noelia Antonelli de "Siempre Show", Ciudad Magazinez.

“Estoy rota, con una tristeza que no siento hace rato. Te pido que me entiendas, no quiero dar lástima y ser un trapito. Hablo dos palabras y lloro”, dijo en una nota de voz.

“Teníamos planes de familia juntos. Lo único que puedo decir es que lo amé como a nadie. Fui intachable, lo cuidé, lo hice sentir como un rey, como el hombre más increíble que pensé que era y se cag… en todo”, agregó.

Sus amigos, su sostén

Miriam compartió tres stories en su cuenta de Instagram. En una de ellas asegura que el dolor va a sanar y que que se levantará mucho mejor de lo que estaba. En las dos restantes muestra cómo la sostienen sus amigos en este duro momento.